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Dünya Çin’den 10 ülkeye müjde
Dünya

Çin’den 10 ülkeye müjde

Çin’in aralık ayı itibarıyla Afganistan dahil 10 ülkeden gelen ürünlerin yüzde 98’ine sıfır gümrük tarifesi uygulayacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 14:00:00 -
Çin’den 10 ülkeye müjde

Yeni Akit  Ankara

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu tarafından yapılan son duyuruda, Çin’in 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren, Afganistan, Benin Cumhuriyeti, Burkina Faso, Gine-Bissau Cumhuriyeti, Lesoto Krallığı, Malavi Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya, Uganda ve Zambiya olmak üzere en az gelişmiş 10 ülkeden gelen ürünlerin yüzde 98’ine sıfır gümrük tarifesi uygulayacağı belirtildi. İlerleyen günlerde Çin’le diplomatik ilişki kuran tüm en az gelişmiş ülkelerin ürünlerine benzer tarife uygulanacak.

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