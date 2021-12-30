Çin'deki olimpiyatlarda kullanılacak! Korkutan uyarı

Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda yapay kar kullanılması endişelere neden oldu.

Başkent Pekin'de 4-20 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan müsabakalarda kullanılacak yapay kar, "kar tabancası" adı verilen, su ve basınçlı havayla çalışan makinelerle üretiliyor. Bu makinelerden püskürtülen karlar, daha sonra görevlilerin kullandığı kamyona benzer araçlarla müsabakaların düzenleneceği alanlara götürülüyor.

Pekin'e bağlı Yanqing bölgesinde yer alan Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'ndeki çalışmalardan sorumlu yardımcı direktör Li Şin, "Bizim için en büyük zorluk, her yerde aynı nitelikte olacak bir kar kalitesi sağlayabilmek" dedi.

Şin, yapay kar üretim sürecinde "bazı bölgelerde karın çok sert, bazı bölgelerde de çok yumuşak olabildiğini, bunun da atletler için tehlike teşkil edebileceğini" söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin raporuna göre başkente bağlı Yanqing ve Zhangjiakou bölgelerinde düzenlenecek müsabakalarda "tamamen yapay kar kullanılacağı" bildirildi.

Öte yandan bu bölgelerdeki yeraltı suyu oranlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. 2020'de Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, ülkenin kuzeyindeki yeraltı su kaynaklarının tarımsal sulama, hızlı şehirleşme ve kurak iklim nedeniyle "kritik ölçüde azaldığına" dikkat çekilmişti. Araştırmacılar, Pekin'deki milyonlarca kişinin su sıkıntısı yaşayabileceğini ve gelecekte durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunmuştu.



Independent Türkçe'nin haberine göre; uzmanlar, olimpiyatlarda yapay kar kullanılmasının dağ ve yeraltı su ekosistemini olumsuz etkileyeceğini, Çin'in vaat ettiği gibi çevreci bir süreç yürütmediğini söylüyor.

Fransa'daki Strazburg Üniversitesi'nin coğrafya bölümünden Carmen de Jong, su kıtlığı yaşanan bir bölgede büyük ölçüde doğal kaynak tüketecek yöntemler kullanmanın "sorumsuzca" olduğunu söyledi.

Jong, "Olimpiyatları Ay'da ya da Mars'ta yapalım daha iyi" dedi.

Diğer yandan kar makinelerini sağlayan İtalyan şirket TechnoAlpin'in Çin bölge müdürü Florian Hajzeri, aletlerde israfa yol açabilecek insan hatalarını engelleyen otomatik sistemler bulunduğunu belirtti.

Çin'deki Olimpiyat organizatörleri de kar makinelerinin yenilenebilir enerjiyle çalıştığını, bölgenin ekosistemine zarar verilmeyeceğini ve kullanılacak suyun bahar mevsiminde karlar erirken yerel rezervlere geri dönmesinin sağlanacağını söyledi.