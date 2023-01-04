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Dünya Çin’deki ilk ve ortaokullarda internet hamlesi
Dünya

Çin’deki ilk ve ortaokullarda internet hamlesi

Çin’deki ilk ve ortaokulların tamamının internete bağlandığı, okulların dörtte üçünün WiFi ağına erişiminin sağlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 21:16:00 -
Çin’deki ilk ve ortaokullarda internet hamlesi

Çin Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu an Çin’in temel eğitiminde dijital altyapının giderek daha eksiksiz hale geldiği, nitelikli dijital eğitim kaynaklarının sürekli zenginleştirildiği, dijital öğretim araçlarının daha geniş bir şekilde kullanıldığı belirtildi.

Çin Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 yılında Çin’de ilkokul ve ortaokulların yüzde yüzü internete bağlıydı ve bu oran 2012 yılına kıyasla 75 puan yükseldi. Okulların dörtte üçü WiFi ağına erişirken, yüzde 99,5’i multimedya sınıflarına sahip.

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