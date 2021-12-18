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Korona Virüs Çin'de yurt içi kaynaklı 89 koronavirüs vakası tespit edildi
Korona Virüs

Çin'de yurt içi kaynaklı 89 koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 89 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 06:50:00 -
Çin'de yurt içi kaynaklı 89 koronavirüs vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 77'sine ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.

Şensi eyaletinde 7, Guangdong'da 2 ve Fucien, İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Şanghay şehrinde birer yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 36 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Bu arada Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 2'si yurt içinden 19 vakanın görüldüğü kaydedildi.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 201 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1648 hastanın tedavisi sürüyor.

 

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