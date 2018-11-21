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Çin'de yolsuzluk suçuna müebbet hapis cezası verildi

Eski Şaanşi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Mincou, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:00
Çin'de yolsuzluk suçuna müebbet hapis cezası verildi

Çin'in Şaanşi eyaletindeki eski yerel bir yetkiliye  109,78 milyon yuan (15,8 milyon dolar) yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle müebbet  hapis cezası verildi. 

China Daily gazetesinin haberine göre, ülkenin Hunan eyaletine bağlı  Çıncou kentindeki bir mahkemede hakim karşısına çıkan eski Şaanşi Eyaleti Halk  Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Vey Mincou, yolsuzluk yaptığı  gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edildi.

Vey'in 1996-2017 yıllarında bulunduğu görevlerde makamlarını kötüye  kullanarak haksız kazanç sağladığına hükmeden mahkeme, müebbet hapsin yanı sıra  ayrıca siyasi haklarından mahrum edildiğini ve tüm mal varlığına el konulduğunu  açıkladı.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere ömür boyu  hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

Göreve geldiği 2012'de yolsuzluğun "kökünü kazıyacağını" vurgulayan  Çin lideri Şi Cinping, "kaplanlar" olarak tanımlanan üst düzey bürokratlardan,  "sinekler" diye bilinen alt düzey bürokratlara kadar herkesin yolsuzluktan  kaçınması uyarısında bulunmuştu. Şi Cinping, yolsuzluğun parti için hayati tehdit  olduğunu ifade etmişti.

Çin'de geçen ay ise eski Maliye Bakan Yardımcısı Cang Şaoçun yolsuzluk  nedeniyle tutuklanmış, eski Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng  Hongvey hakkında da aynı suçlamayla soruşturma başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 09:00
  1. Çin

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