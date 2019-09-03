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Çin'de yeni bir tür uçan sincap keşfedildi

03 Eylül 2019 Salı 13:27
Çin'de yeni bir tür uçan sincap keşfedildi

ANKARA (AA) - Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yeni bir tür uçan sincap keşfedildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin ve Avustralya'dan bir ekip, Yünnan'daki Gaoligong Dağı Doğal Rezervi'nde yeni bir tür olduğu belirtilen 2 uçan sincabı gözlemledi.

Araştırmayı yürüten ekipten Li Quan, yeni tür uçan sincabın daha önce bilinen iki türünün barındığı izole bölgenin arasında kalan bir alanda yaşadığını belirtti.

Yeni türün "uçan sincaplar" sınıfının altına eklendiğini kaydeden Li, "Bu bölgede, muhtemelen yeni türün başka üyeleri de yaşıyor." dedi.

Li, Gaoligong Dağı Doğal Rezervi'nin, hayvanların insan faaliyetlerinden rahatsız olduğu düşük rakımlı bir orman olduğunu, bölgedeki nadir ve nesli tehlikedeki türlere yönelik ekolojik korumanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce ortaya çıkarılan iki tür, aynı bölgenin Hindistan ve Laos'ta kalan kısımlarında bulunmuştu.



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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:27
  1. Çin
  2. uçan sincap

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