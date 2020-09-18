Çin'de yeni bakteri yayıldı! Binlerce kişiye bulaştı

Pengpai haber sitesi, ilk kez 2019’un Temmuz ayında ‘Brusella’ olarak isimlendirilen bakteriye karşı aşı üretimi gerçekleştiren ilaç firmasının laboratuvar çalışmalarında yaşanan büyükihmalkarlığın salgına neden olduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu aşının üretim aşamasında buhar emisyonlarının hatalı sterilizasyonu sonucu bakteri rüzgarla birlikte havaya karışıp yayıldı.

Geçen yıl 24 Temmuz’da meydana gelen olayın ardından şirket yetkilileri bakteri içeren atık gazların oluşturduğu aerosolün havada hareket kabileyetinin sınırlı olduğunu bu nedenle salgın riskinin bulunmadığı bilgisini vermişlerdi.

Ancak laboratuvardan yayılan bakteri çok sayıda insana bulaşınca aşı üreticisi Çinli şirket, olayda dahli bulunan 8 çalışna ceza verildiğini mağdurlara da tazminat ödeyeceklerini açıkladı.

Brusella bakterisi nedir?

Brusella bakterisinin neden olduğu ve sığır, koyun, keçi, domuz, köpek gibi hayvanlardan da insana bulaşabilen Brusella hastalığı, çiğ et ve pastörize edilmemiş süt içerebilen kontamine yiyecekler vasıtasıyla yayılabiliyor.

Bakteri taşıyan hayvanın eti, sütü, idrarı veya dışkısı yoluyla insan vücuduna bulaşarak enfekte edebiliyor.

Ateş, yorgunluk terleme, kas, eklem, karın ağrıları, iştah, kilo kaybı, öksürük ve baş ağrısı hastalığın belirtileri arasında.