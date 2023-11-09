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Ekonomi Çin'de yasak! En çok Bitcoin'i bu ülkeler üretiyor
Ekonomi

Çin'de yasak! En çok Bitcoin'i bu ülkeler üretiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-09 15:32:00 - 2023-11-09 15:50:18
Çin'de yasak! En çok Bitcoin'i bu ülkeler üretiyor

Bitcoin üretimi oranlarının kıyaslanmasıyla, dünyanın en çok Bitcoin üreten ülkeleri belli oldu. İşte o liste:

Kripto para madenciliği için kullanılan yüksek performanslı donanımların çalışma hızını ölçen hash oranı (hash rate) ile ölçülen Bitcoin üretimi oranlarının kıyaslanmasıyla, dünyanın en çok Bitcoin üreten ülkeleri belli oldu. WorldPopulationReview tarafından derlenen verilere göre, aylık hash oranı payı açısından yapılan kıyaslamayla ABD, %37,84'lük oranla dünyanın en çok Bitcoin madenciliği yapan ülkesi olurken, onu Çin ve Kazakistan izledi.

Çin listede yerini koruyor

Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Çin, 2021’de uygulamaya koyduğu kripto madencilik yasağına kadar, %75'lik üretim oranıyla dünyanın en çok Bitcoin üreten ülkesiydi. Çin bu yasakla liderliği ABD’ye kaptırsa da 2. sırada yer alarak ’en’ler listesindeki yerini koruyor” dedi.

ABD’de donanıma erişim kolay, Kazakistan’da kömür ucuz

Bitcoin madenciliğini ülke ekonomisi için bir tehdit olarak gören Çin, 2021’de yasak getirmişti. O güne kadar küresel Bitcoin arzının en önemli kaynağı olan Çin’de üretim kapasitesi, Cambridge Üniversitesi verilerine göre Temmuz-Ağustos 2021 döneminde sıfıra kadar gerilemişti. Ancak Çin’de merdiven altı madencilik faaliyetleri, Eylül 2021 itibarıyla kaldığı yerden devam etti. Cambridge Alternatif Finans Merkezi’nin araştırması, Çin’in toplam Bitcoin madenciliği pazarının %22’sinden fazlasını oluşturduğunu ortaya koydu.

Fosil yakıtlarla üretiliyor

Ülkelerin Bitcoin üretim kapasitelerinin kurulu yenilenebilir enerji güçleriyle kıyaslandığında, Bitcoin’in hâlâ fosil yakıtlara bağlı olduğunun altını çizen Sönmez, “Örneğin İzlanda, Paraguay ve Norveç, neredeyse tüm enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Ancak bu ülkelerin toplam Bitcoin arzındaki payı %1,1’i geçmiyor. Bu durum, sürdürülebilirlikle ilgili endişeleri beraberinde getiriyor" dedi.

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