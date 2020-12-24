Çin'de üretilen koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama! Etkinlik oranı açıklandı
Türkiye'nin almak istediği CoronaVac aşısı hakkında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğunu açıkladı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza bugün sonuçları bildirilen faz-3 çalışmasıyla ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu'nda değerlendirilen sonuçları Serhat Ünal açıkladı. Aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğu belirtildi.
Yapılan açıklama şöyle:
Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı.
900'dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir.
%95 güven aralığı bu tür çalışmalarda standarttır. DSÖ bunun %50 olmasını yeterli görüyor.
%91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Placebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı.