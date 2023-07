Çin’de Türkiye için yatırım çağrısı yaptı! Flaş gelişme...

DÜNYA Ekonomik Forumu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kamuoyunda Yaz Davos’u olarak bilinen Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı (Annual Meeting of the New Champions) 27-29 Haziran tarihlerinde Çin’in Tianjin şehrinde gerçekleşti.