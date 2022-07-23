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Dünya Çin'de toprak kayması! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Çin'de toprak kayması! Ölü ve yaralılar var

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yaşanan toprak kaymasında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 19:29:00 -
Çin'de toprak kayması! Ölü ve yaralılar var

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Bayyin şehrinin Cingtai ilçesinde Şanşi Kok Kömürü Minbao işletmesine ait madende çalışan işçileri taşıyan otobüs, dağ yolunda yamaçtan kopan toprak kütlesinin altında kaldı.

Kazada otobüsteki 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi hafif yaralandı.

Kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde noktalanırken kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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