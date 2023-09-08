Çin’de sürpriz Türkiye gelişmesi! Aramalara başladılar

Bu yıl bir araya gelen tatiller nedeniyle 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında 8 gün tatil yapacak olan Çinliler, ağustos ortasındaki Ulusal Gün tatiline de yoğun ilgi gösterdi. Çin medyasında yer alan haberlere göre, bu dönemdeki tatil için uçuş rezervasyonu yapanların sayısı yüzde 30 oranında artış gösterdi.

“Turizmde zirve noktasına ulaşmak üzereyiz”

Bilindiği üzere 10 Ağustos'ta Çinlilerin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, 78 ülkeye daha kısıtlamasız seyahat etmesinin önü açılmıştı.

Çin Turizm Akademisi başkanı Dai Bin, "78 ülkeye daha kısıtlamanın kaldırılmasının Çin turizminin tam toparlanma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Sonbahar Otası Festivali ve Ulusal Gün, turizmde zirve noktasına ulaşmak üzere olduğumuzun sinyalini veriyor." dedi.

Çin pandemiden önce dünyanın en büyük turizm pazarıydı

Bu durumun bir yandan tüketici güvenini artmasına, diğer yandan da hem Çin hem de dünya turizminin ve ekonomisinin büyümesine önemli ölçüde yardımcı olacağını kaydeden Dai Bin, Çin'in pandemiden önce dünyanın en büyük turizm pazarı haline geldiğini hatırlattı.

En çok aranan ülkelerin arasında Türkiye de var

Çin'in en büyük rezervasyon portallarından Trip.com'un verilerine göre, temmuz ayında Çinlilerin yurt dışı rezervasyonları haziran ayına kıyasla yüzde 44 oranında arttı.

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Nanjing-Jiangsu eyaleti merkezli bir çevrimiçi seyahat acentesi olan Tuniu Corp'un verilerine göre ise, Çinlilerin en çok arama yaptığı ülkeler arasında Almanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda ve Türkiye öne çıkıyor.

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