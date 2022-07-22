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Dünya Çin'de sokaklar karıştı! Tanklar devrede
Dünya

Çin'de sokaklar karıştı! Tanklar devrede

Çin'de gayrimenkul sektöründe başlayan kriz nedeniyle 40 banka iflas etti. Parasını almak isteyen kişiler bankalara akın edince ortalık karıştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 03:42:00 -
Çin'de sokaklar karıştı! Tanklar devrede

Çin'de, emlak piyasasında yaşanan çöküş ekonomik krize dönüşüyor. Ev satın alanlar, inşaatı tamamlanmamış daireler için ipotekli konut kredilerini ödemeyi reddedince bankalar da çıkmaza girdi.

Üzerlerindeki baskı artan 40 banka iflas ettiğini duyurdu. Mevduatları 18 Nisan'dan beri dondurulan mudiler paralarını çekmek için bankalara akın etti.

Bankaların önüne tanklar konuşlandırıldı

Zengzhou şehrindeki Çin Halk Bankası’nın şubesi önünde güvenlik görevlileri ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, arbede sonrası bankanın önüne tanklar konuşlandırıldı.

Çinli yetkililer artan öfkeyi yatıştırmak için yeni bir adım attı. İki kentte mevduatları dondurulan mudilere geri ödeme yapılacağı açıklandı.

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