  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Çin'de şok! Sağlık konferansı verdi, olanlar oldu
Sağlık

Çin'de şok! Sağlık konferansı verdi, olanlar oldu

Koronavirüs vakalarının yeniden artış gösterdiği Çin'de, sağlık seminerleri veren bir kişinin 'süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı. Kimliği açıklanmayan kişinin 102 kişiye koronavirüs bulaştırdığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:29:00 - 2021-01-18 16:31:44
Çin'de şok! Sağlık konferansı verdi, olanlar oldu

Çin'in kuzeydoğusunda birçok kentte sağlık konferansları veren bir kişinin 'süper bulaştırıcı' olduğu belirlendi.

Guardian'da yer alan habere göre, 45 yaşındaki adamın 8-11 Ocak tarihleri arasında, Jilin bölgesinde üç şehirde bulunduğu, trenle Heilongjiang bölgesine gittiği ve toplam 4 seminer verdiği bildirildi.

79'u seminerde kaptı, 23 kişiye bulaştırdı

Sağlık yetkilileri, adamın ismini açıklamazken, 102 kişiye Covid-19 bulaştırdığını bunlardan 79'unun corona virüsü seminerlerde kaptığını ve kendi çevrelerinden 23 kişiye daha hastalığı bulaştırdığı tespit edildi. Jilin'de tespit edilen 63 asemptomatik vakanın 62'sinin de bu seminerlerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Salgının ilk patlak verdiği ülke olan Çin, sıkı önlemlerle vakaları çok aza indirmişti. Ancak ülkede son günlerde vaka ve ölümlerde artış yaşanıyor.

Çinli yetkililer altı gündür 100'ün üzerinde vaka raporlarken, Gongzhuling kenti de karantinaya alınırken ülkenin farklı yerlerinde karantinada olan kişi sayısı 29 milyona çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarsacak gelişme! Kulisleri salladı... Meral Akşener'den yeni ittifak kararı
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarsacak gelişme! Kulisleri salladı... Meral Akşener'den yeni ittifak kararı

Millet İttifakı'nda kriz devam ediyor. CHP-HDP ittifakına sıcak bakmayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in DEVA Partisi, Gelecek Pa..
Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
Gündem

Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Sabah saat 07.23 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

Biden’dan işareti aldı millete saldırıya geçti
Dünya

Biden’dan işareti aldı millete saldırıya geçti

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın seçilmeden önce Türkiye aleyhine sarfettiği sözlerden cesaret alan CHP’nin kasetçi Genel Başkanı Kılıçdaro..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay