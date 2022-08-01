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Dünya Çin'de şok gelişme! Üretim sıkıntıda
Dünya

Çin'de şok gelişme! Üretim sıkıntıda

Çin'deki sanayi üretimi zora girmiş durumda. Son açıklanan verilere göre, resmi imalat göstergesi gerileme kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 07:23:00 -
Çin'de şok gelişme! Üretim sıkıntıda

Çin’de geçtiğimiz aylarda etkisini gösteren karantina önlemleri, ülkenin sanayi üretimini de etkiledi. Açıklanan son resmi imalat göstergesi, karantina önlemlerinin ekonomideki toparlanmayı olumsuz etkilemesiyle gerileme kaydetti.

Resmi Imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda 49 seviyesine geriledi. Beklentiyse endeksin 50.3 değerini alması yönündeydi. Endeks, haziran ayında 50.2 olmuştu. İnşaat ve hizmet sektörlerini kapsayan resmi imalat dışı PMI ise aynı dönemde 53.8 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti 53.9 olarak belirlenmişti. Haziran ayında ise imalat dışı PMI 54.7 seviyesine ulaşmıştı. Endekste 50’nin altı değerler daralmaya, üstü ise büyümeye işaret ediyor. Çin’in Vuhan şehrinin dış bölgelerinde kapanma kararı alınmı; 2020 yılından bu yana ilk kez böyle bir adım atılması, Çin’in Pandemi sonrası normalleşmeye halen uzak olduğunu vurgulamıştı. .

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