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Dünya Çin'de sel nedeniyle kırmızı alarm! Eğitime 2 gün ara verildi
Dünya

Çin'de sel nedeniyle kırmızı alarm! Eğitime 2 gün ara verildi

Çin'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gel sel, hayatı durma noktasına getirdi. Birçok kentte kırmızı alarm verilirken eğitime de 2 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 14:56:00 - 2022-05-13 15:21:44

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Eyaletteki afet ve acil durum ekipleri sel bölgelerine sevk edilirken, Taishan, Heyuan, Zhuhai, Zhongshan ve Shenzhen kentlerinde kırmızı alarm verildi. Guangdong Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde ise sarı ve turuncu uyarı yayınlandığı belirtildi. Dört nehrin sel alarm seviyesini aştığı Guangdong’da risk altındaki bölgelerde yaşayan binlerce kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Eğitime 2 gün ara verildi

Sağanak yağış nedeniyle eyaletteki parklar ve kültürel mekanlar kapatılırken bazı illerdeki anaokulları, ilkokullar ve liselerde eğitime 2 gün ara verildi. Birçok kentte tren hatlarının askıya alındığı eyalette feribot seferleri de iptal edildi.

Guangdong Meteoroloji Servisi’ne göre, şiddetli yağışların eyalette bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

 

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