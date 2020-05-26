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Aktüel

Çin’de sarı kum fırtınası

Çin’de meydana gelen sarı kum fırtınası nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:15:48 -
Çin’de sarı kum fırtınası

Çin’de meydana gelen sarı kum fırtınası nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.


Çin’in Qinghai eyaletine bağlı Haixi Moğol ve Tibet özerk ilinde bulunan Golmud’da sarı kum fırtınası meydana geldi. Bölgede, gökyüzü şiddetli kum fırtınası nedeniyle sarı renge boyandı. Görüş mesafesinin 500 metreye kadar düştüğü Golmud’da araçlarıyla yola çıkan sürücüler kum fırtınası nedeniyle yolda kaldı. Kum fırtınasının sona ermesiyle, sürücüler de dikkatli bir şekilde bölgeden ayrıldı.

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