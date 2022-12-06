Çin’de otoyol kamyon trafik hacmi yüzde 16,38 arttı
Lojistik hizmetlerinin hayati önemde olduğu Çin’de, ülkedeki otoyol kamyon trafik hacminin önceki aya göre yüzde 16,38 arttığı bildirildi.
Yeni Akit Ankara
Çin Devlet Konseyi’ne bağlı lojistik ofisi tarafından verilen bilgilere göre, üst seviyede faaliyet göstermeye devam eden Çin’in ulusal demiryolu taşımacılığı tarafından 5 Aralık’ta aylık yüzde 2,55 artışla 10 milyon 938 bin ton mal taşındı.
Ülke genelindeki otoyol kamyon trafik hacmi bir önceki aya göre yüzde 16,38 artışla 6 milyon 717,5 bin adedi buldu. Ayrıca aylık yüzde 6,9 artışla toplam 778 bin standart konteyner taşındı. Sivil havacılık ise aylık yüzde 14,1 düşüşle 463 kargo uçuşu gerçekleştirdi.