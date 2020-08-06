Çin’de ortaya çıkan yeni salgın Bunyavirüs nedir? Nasıl bulaşır?

Bunyavirüs belirti ve bulguları tipik olarak virüsle temastan 1-2 hafta sonra ortaya çıkıyor. SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığına işaret edilirken, Çin'in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi.

Koronavirüs salgının ilk olarak tespit edildiği Çin yeni bir salgınla tekrar dünyanın gündemine geldi. Kene ısırıklarından bulaştığı düşünülen bu hastalık şimdiden 60 kişide tespit edildi.

Bunyavirüs nedir?

Bunyavirales , negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Bunyaviridae virüs ailesinden. Adı Bunyavirales türetilmiştir Bunyamwera , orijinal burada tip türlerinin Bunyamwera orthobunyavirus önce keşfedilmiştir. Ellioviricetes, bunyavirüsler üzerindeki ilk çalışmaları nedeniylegeç virolog Richard M. Elliott onuruna seçildi.

2017 yılında ICTV , Bunyaviridae ailesini, bir virüs ailesinden bir virüs düzenine taksonomik bir değişim olan Bunyavirales olarak yeniden sınıflandırdı. Organ, bu kararları 2016 yılında Budapeşte'de toplanarak verdi. Daha önce Bunyaviridae familyasındaki ( Hantavirüs, Nairovirüs, Orthobunyavirüs, Phlebovirüs, Tospovirüs ) beş jeneratın hepsi artık bazıları birleştirilen yeni viral ailelerdir.

Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.