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Çin'de okulların açıldığı gün ilkokulda bıçaklı saldırı: 8 çocuk öldü

Hubei Eyaleti'nde okulların açıldığı gün bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda en az sekiz çocuk hayatını kaybetti.

03 Eylül 2019 Salı 14:22
Çin'de okulların açıldığı gün ilkokulda bıçaklı saldırı: 8 çocuk öldü

Polis yetkilileri, Enşi kentinde yaşanan olayda iki çocuğun da yaralandığını ve 40 yaşındaki Yu adlı saldırganın yakalandığını açıkladı.

Çin'de yayımlanan Global Times gazetesi, sınıflarına girmek üzere olan öğrencileri rastgele bıçaklayan saldırganın daha önce kız arkadaşının gözünün oymaya çalıştığı için sekiz yıl hapis yattığını ve Mayıs'ta serbest kaldığını öne sürdü.

Okullara saldırılar artıyor

Bu yılın başlarında Pekin'de elinde çekiçle ilkokul çocuklarına saldıran bir kişi 20 öğrenciyi yaralamıştı.

Geçen yıl Haziran'da Shanghay'da bir ilkokulun önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti.

Geçen yıl Nisan'da ülkenin kuzeybatısındaki Şhanşi eyaletinde kendisine zorbalık yapan arkadaşlarından intikam almak için bir ortaokula saldıran bıçaklı bir eski öğrenci dokuz kişiyi öldürdü, 10'dan fazla kişiyi de yaraladı.

2014'te de Guangşi eyaletinde bir adam okula giden dört çocuğu bıçaklayarak öldürmüştü.

Pazartesi günkü son saldırının ardından sosyal medyada okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:22
  1. çin
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