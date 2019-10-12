Çin’de nesli tükenmekte olan ikiz beyaz kaplan doğdu

Yetkililer, parktaki görevlilerin ikizlerin ağırlıkları, dışkısı, vücut ısısı ve sindirimini düzenli olarak yakından takip ettiğini ve gelişimlerinin normal olarak devam ettiğini açıkladı. Yavrular, yaklaşık 30 ile 40 günlük bir gözlem süresinden sonra halkla tanışabilecekler.

Renkleri resesif bir genin pigment birikmesini durdurması nedeniyle oluşan spesifik bir genetik bozukluk sonucunda beyaz olan aslanlar, tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel Beyaz Aslan Koruma Vakfı, aslan nüfusunun 100 olduğunu bunlardan sadece 13’ünün vahşi olduğunu tahmin ediyor.