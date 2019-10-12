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Çin’de nesli tükenmekte olan ikiz beyaz kaplan doğdu

Doğu Çin’in Shandong Eyaleti’nde nesli tükenme tehlikesinde olan nadir görülen ikiz beyaz aslan yavrusu dünyaya geldi. 2 Ekim günü doğan yavru aslanların sağlık durumunun Wild World Jinan tarafından iyi olduğu açıklandı. İkizlerden erkek olanı 1.350 gram, kız kardeşi ise 1.250 gram ağırlığında doğdu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:01
Çin’de nesli tükenmekte olan ikiz beyaz kaplan doğdu

Yetkililer, parktaki görevlilerin ikizlerin ağırlıkları, dışkısı, vücut ısısı ve sindirimini düzenli olarak yakından takip ettiğini ve gelişimlerinin normal olarak devam ettiğini açıkladı. Yavrular, yaklaşık 30 ile 40 günlük bir gözlem süresinden sonra halkla tanışabilecekler.

Renkleri resesif bir genin pigment birikmesini durdurması nedeniyle oluşan spesifik bir genetik bozukluk sonucunda beyaz olan aslanlar, tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel Beyaz Aslan Koruma Vakfı, aslan nüfusunun 100 olduğunu bunlardan sadece 13’ünün vahşi olduğunu tahmin ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:01
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