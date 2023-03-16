Çin’de ne altın ne dolar: Kömür ve doğal gaz üretimindeki artış sürüyor! Ham petrol üretimi adımı milyon ton...

Son rakamlara göre ülkede ham kömür üretimi, bu yılın ilk iki ayında istikrarlı bir artış kaydetti.

Ülke söz konusu dönemde yıllık yüzde 5,8 artışla 730 milyon ton ham kömür üretti. Büro, büyüme hızının geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 3,4 daha hızlı olduğunu açıkladı. Kömür ithalatı ise aynı dönemde 60,64 milyon ton olarak gerçekleşti. 2022 yılının toplamındaki ithalatı 290 milyon olmuştu.

Ülkenin doğal gaz üretimi de istikrarlı bir büyüme yaşıyor

Büroya göre ülke, bu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artışla 39,8 milyar metreküp doğal gaz üretti. investing'e göre:Büyüme oranının da Aralık 2022’ye göre yüzde 0,2 puan daha yüksek olduğunu söyledi. Verilere göre aynı dönemde Çin’in ham petrol üretimi, yıllık yüzde 1,8 artışla 34,17 milyon tona ulaştı.

Öte yandan: Çin, bu hafta resmen ilan edilen; Avustralya, İngiltere ve ABD arasında Hint-Pasifik Okyanusu bölgesinde kapsamlı bir savunma ve güvenlik ittifakı oluşturan AUKUS Güvenlik Paktı'na, beklenebileceği gibi, öfkeyle tepki gösterdi. Çin hükümeti bir şekilde her alanda dünyada ses getirmeye devam ediyor. Çin, üç ülke arasında Pazartesi günü ABD'de San Diego'da detayları açıklanan anlaşmanın "Uluslararası toplumun kaygılarını göz ardı ettiğini", "tehlikeli bir yöne doğru gittiğini" ve "yeni bir silahlanma yarışı ve nükleer silahların yayılması riski yarattığını" söyleyerek kınadı.

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