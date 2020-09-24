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Aktüel Çin'de Kovid-19 haberleriyle tanınan "yurttaş gazetecinin" gözaltına alındığı anlaşıldı
Aktüel

Çin'de Kovid-19 haberleriyle tanınan "yurttaş gazetecinin" gözaltına alındığı anlaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:47:29 -
Çin'de Kovid-19 haberleriyle tanınan "yurttaş gazetecinin" gözaltına alındığı anlaşıldı

ANKARA (AA) - Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili sosyal medyada serbest habercilik faaliyeti yürütürken şubat ayında ortadan kaybolan Çın Çiuşı'nın otoriteler tarafından gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.

Guardian'ın haberine göre, arkadaşı Şu Şiaodong, internette yaptığı canlı yayında, Çın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, "halen Şandong eyaletinin Çındao kentinde devletin bir birimi tarafından gözetim altında tutulduğunu" bildirdi.

Şu, yetkililerin, yapılan soruşturmalarda yurt dışındaki muhalif gruplarla bağlantısının bulunmadığı anlaşılan Çın hakkında herhangi bir suçlama getirmediğini belirtti.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da sokaklarda ve hastanelerde yaşananları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşan Çın, 6 Şubat'ta ortadan kaybolmuştu. Yetkililer, asıl mesleği avukatlık olan Çın'ın akıbetini soruşturan ailesine nerede olduğu konusunda bilgi vermekten kaçınmıştı.

Çın'ın kayboluşu, hükümetin salgın konusunda halkı bilgilendiren gazetecilere ve kamu çalışanlarına baskı uyguladığına dair eleştirilere neden olmuştu.

Çın'ın karantinada mı tutulduğu, yoksa ailesinin gözetiminde ev hapsinde mi olduğu bilinmiyor.

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