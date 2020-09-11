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Dünya Çin'de koronavirüs aşısı için çok önemli gelişme
Dünya

Çin'de koronavirüs aşısı için çok önemli gelişme

Çin'de burun spreyi olarak enjekte edilen koronavirüs aşısının insanlar üzerine test edilmesi için onay verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:37:00 -
Çin'de koronavirüs aşısı için çok önemli gelişme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için çalışmalar devam ediyor. Clinical Trials Arena internet sitesinde yer alan habere göre, Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen burun spreyi formundaki koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri onaylandı.

Yapılan ilk denemelere 100 sağlıklı gönüllünün katılması bekleniyor.

Söz konusu denemelerin Ekim ayında başlaması planlanırken, çalışmaların en az 1 yıl süreceği öngörülüyor.

Sprey formunda hazırlanan aşının, buruna enjekte edilmesiyle birlikte, virüsün doğal enfeksiyon yolunu tetiklemesi ve bu sayede vücudun koronavirüse karşı bağışıklık kazanması amaçlanıyor.

Test edilecek olan aşı, koronavirüsün güçsüzleştirilmiş halini içeriyor. Söz konusu aşı, enjektör yerine spreyle tatbik edilecek olan ilk örnek özelliğini taşıyor.

Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşı adayı, potansiyel Covid-19 aşıları arasında enjektör yerine spreyle tatbik edilen ilk örnek olacak.

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