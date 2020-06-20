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Çin’de korona virüs aşı çalışmasında ikinci faza geçildi

Çin’de Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı için klinik çalışmalarda ikinci faza geçildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:17:06 -
Çin’de korona virüs aşı çalışmasında ikinci faza geçildi

Çin’de Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı için klinik çalışmalarda ikinci faza geçildiği belirtildi.


Çin’de korona virüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Çin Tıp Bilimleri Akademisi’ne bağlı Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip korona virüs aşısı için faz 1 çalışmalarının tamamlandığı ve 2. faza geçildiği belirtildi. Aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin test edileceği 2. aşama çalışmalarının Yunnan eyaletinde gerçekleştirileceği kaydedildi.


Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na göre, şuana kadar, 5 farklı potansiyel Covid-19 aşısı klinik araştırılmanın yapılması için onay aldı.


Dünya genelinde korona virüs salgınında kayıtlara geçen vak’a sayısı 8 milyon 800 bin 798’e ulaşırken son verilere göre toplam 463 bin 450 kişi hayatını kaybetti.

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