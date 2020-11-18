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Dünya Çin’de köpeklere sokağa çıkma yasağı
Dünya

Çin’de köpeklere sokağa çıkma yasağı

Çin’in Yunnan eyaletindeki bir ilçede, 20 Kasım’dan itibaren köpek gezdirmeyi yasaklayacak karara göre üç kez yakalananların köpeğine el konarak öldürülecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:22:00 -
Çin’de köpeklere sokağa çıkma yasağı

Yetkiller, kararın halkı korumak için alındığını, son zamanlarda tasmasız gezdirilen köpeklerin insanları ısırdığı vakalar görüldüğünü kaydetti. Karara göre köpeğini gezdiren kişi ilk seferinde sözlü olarak uyarılacak, ikinci sefer yakalanırsa 50-200 yuan arası para cezası verilecek. Üçüncü seferde ise köpeğe el konarak öldürülecek. Weixin yetkililerinin aldığı kararın sosyal medyada tepkilere yol açmasının ardından kararın yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor. Kararın zalimlik olduğunu söyleyenler bu tür olayların önüne geçilmesi için böylesi bir önlem alınmasının aşırıya kaçmak olduğunu belirtti.

Hayvanlara Eziyeti Önleme Derneği yöneticisi Dr Jaipal Singh Gill, “Köpek gezdirmeyi yasaklamak yerine sahiplerinin köpekleri tasmasız gezdirmemek gibi kurallar getirilebilir” dedi.

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