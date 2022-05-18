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Ekonomi Çin'de konut fiyatlarında 6 yıl sonra ilk düşüş! Türkiye'de de düşer mi?
Ekonomi

Çin'de konut fiyatlarında 6 yıl sonra ilk düşüş! Türkiye'de de düşer mi?

Çin'de yeni konut fiyatları 6,5 yıl sonra ilk kez yıllık bazda düşüş gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 11:56:00 -
Çin'de konut fiyatlarında 6 yıl sonra ilk düşüş! Türkiye'de de düşer mi?

Çin'de yeni konut fiyatları aylık bazda 2021 yılı Ekim ayında başlayan düşüşünü sürdürürken, yıllık bazda 6,5 yıl sonra ilk kez düşüş yaşandı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 8 aydır devam eden düşüş Nisan ayında da devam etti ve aylık bazda konut fiyatları yüzde 0,30 geriledi. Bir önceki ay düşüş yüzde 0,07 olmuştu.

Yıllık bazda bakıldığında ise ortalama yeni konut fiyatları yüzde 0,11 azaldı. Böylece 2015 yılı sonundan bu yana ilk kez düşüş görüldü.

Çin'in önde gelen 70 kentinin 30'unda fiyatlar yıllık bazda artış gösterdi. Bu sayı bir önceki ay 40 seviyesindeydi. Aylık bazda ise fiyat artışı görülen kent sayısı 29'dan 18'e indi.

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