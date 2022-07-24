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Dünya Çin'de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı
Dünya

Çin'de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı

Çin'in Gansu eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 08:44:00 -
Çin'de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı

Çin'in Gansu eyaletinin Baiyin kentindeki Jingtai bölgesinde bulunan kömür madeninde çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çöken madenden 7'si yaralı olmak üzere 16 işçi sağ olarak kurtarılırken 10 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan yetkililer, enkaz altında kalan 17 kişiyi kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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