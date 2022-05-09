Çin'de 'Kıyamet' korkusu yaşatan olay: Çin’de gökyüzü kırmızıya büründü!

Dünya genelinde zaman zaman alışık olmadığımız hava olaylarına şahit olurken geçtiğimiz gün Çin’in Zhongshan Adaları’nda yer alan en büyük şehir Zhoushan’da ilginç bir olay yaşandı. Şehrin gökyüzü, Armageddon filmindekine benzer bir hal alarak tamamen kırmızıya büründü.

Gökyüzünü kıpkırmızı gören pek çok vatandaş şok yaşayarak sosyal medyada görüntüleri paylaşırken, Çin’in sosyal medyası Weibo’da olay gündem oldu. İnternette yüzlerce milyon görüntülenme alan paylaşımların ardından konu hakkında Zhoushan Meteoroloji Bürosu’ndan da açıklama geldi.

Olay, ışığın bulutlarda kırılmasından ve yansımasından kaynaklandı

Yetkililer tarafından paylaşılan açıklamada cumartesi günü yaşanan olayın nedeninin balıkçı teknelerinden çıkan ışığın alçak yükseklikteki bulutlardan yansıması olduğu paylaşıldı. Yetkililer, hava koşullarının uygun olması durumunda atmosferdeki suların aerosoller oluşturduğunu ve bunun ışığı kırdığını belirtti. Olayın yaşandığı gün de hava sisliydi.

Söz konusu olay, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Atlantik Okyanusu üzerinde sinyal kesintilerine neden olan Güneş Patlaması’na benzer bir patlama tartışmalarına da yol açtı. Çin Yerbilimleri Üniversitesi, söz konusu iddiaların ardından olayın yaşandığı gün anormal Güneş ve jeomanyetik aktivitesinin yaşanmadığını açıkladı.