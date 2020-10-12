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Dünya Çin’de kilolu öğrencilere düşük not verilecek
Dünya

Çin’de kilolu öğrencilere düşük not verilecek

Çin’in Şansi eyaletindeki bir kentte, normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:46:00 -
Çin’de kilolu öğrencilere düşük not verilecek

Çin’in Şansi eyaletindeki Changzhi kentinde, normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği bildirildi. Yetkililer, bu kararın öğrencileri ‘sağlıklarına dikkat etmeleri’ konusunda teşvik edeceğini düşünüyor.

Karar, yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yeni politikayı 'haksız' ve 'anlamsız' olarak eleştirmesi ile tepki çekti.

Çin’de 18 yaşın altındaki nüfusunun yarısından fazlasının şu anda miyop olduğu ifade ediliyor. Bundan da en fazla lise öğrencilerinin etkilendiği ifade ediliyor.

Yeni politikaya göre, öğrenciler görme ve ağırlık testleri de dahil olmak üzere 'fiziksel uygunluk' seviyeleri açısından değerlendirmeye tabi tutulacak ve o şekilde not verilecek.

Öğrencilerin lise giriş sınavının bir parçası olan değerlendirmelerin, toplam notlarının yüzde altısını oluşturacağı bildirildi.

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