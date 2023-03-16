Tuvalet kağıdı yemeye başladı! O kadın dünyaca ünlü oldu, tepki yağıyor: Hikayesi bakın ne, ne yapacak

Her bölümde ilginç bağımlılıklara yer verilen bir programda, tuvalet kağıdı bağımlısı kadın konuk oldu. 23 yıldır tuvalet kağıdı yemeye doyamıyor!

Kendisinin enteresan bağımlılığına dair açıklamalar;

Bir televizyon programının ilk bölümüne konuk olan Kesha ile tanışın. Kesha, 23 yıldır tuvalet kağıdı tüketiyor.

Her gün yarım rulo tuvalet kağıdı yiyen Kesha, ilginç bağımlılığıyla duyan herkesi şaşırtıyor.

34 yaşındaki Kesha'nın her gün yarım rulo tuvalet kağıdı yemesi, 23 yıl içinde 550 kilo tuvalet kağıdı yediği anlamına geliyor!

75 yaprak tuvalet kağıdı tükettiğini söyleyen Kesha, bu bağımlılığının çocukluk travmasına uzandığını söyledi.

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Altıncı sınıfta kendi evinden ayrılarak büyükannesi ve teyzesinin yanına taşınan Kesha, tuvalet kağıdı yemeyi bırakamıyor.

Kesha, tuvalet kağıdının tadını sevdiğini söyledi: "Tuvalet kağıdının dilimde bıraktığı hissi seviyorum..."

Kararını kamuoyu ile paylaştı

Dilime değdiğinde eriyip gitmesini sevdiğim için yemeye can atıyorum.

Ne yapacak!

Çift katlı tuvalet kağıdını sindirmenin daha kolay olduğunu söyleyen Kesha, çok yediği zaman tuvalete çıkmakta zorlandığını söyledi.

Bağımlılığı yüzünden mide krampları yaşadığını da ekledi.

Kesha'nın endişeli annesi "Kesha'yı ne zaman görsem elinde bir rulo oluyor ve benden gizlemeye çalışıyor" dedi.

Eğer ondan ruloyu almaya çalışırsanız çok üzülür. Hiçbir zaman neden tuvalet kağıdı yediğini anlamadım ve anlayamayacağım.

onedio'nun aktardığı haberde: "Gıda dışı maddelerin yemekten duyulan haz" olarak tanımlanan pika sendromu, psikolojik etkenlerin baskın olduğu bir rahatsızlıktır.

Kesha'nın da bağımlılığı bundan kaynaklanıyor olabilir.

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