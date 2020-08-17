Çin'de kan donduran olay! Böyle görüntülendiler

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Çin'de Ocak ayında çekilen ve Hong Kong medyasında ortaya çıkan bir görüntü dünyayı sarstı. Organları çalarak ticaretini yapan bazı Çinliler ile yerde cansız bir şekilde yatan küçük çocukların görüntüsü kan dondurdu.

Görüntülerde yerde organları alınmış bir çocuğun ceset torbası gibi bir naylonun içine konulduğu görülüyor. Çekim yapan ve çocuğun üzerinde dikiş yaptığı görülen kişinin Çince konuştuğu kameralara yansıyor.

Organları çalınan çocukların Uygur Türkü mü yoksa Çinli mi olduğu henüz bilinmezken Çin hükümetinin sessizliği dikkat çekiyor.

Öte yandan uluslararası kaynaklara göre, Çin'de yılda 200 bin çocuğun kaybolduğu belirtiliyor.