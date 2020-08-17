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Gündem

Çin'de kan donduran olay! Böyle görüntülendiler

Çocukların organlarını çalan Çinli organ tacirlerinin görüntüsü kan dondurdu. Çin hükümetinin bu olay karşısındaki sessizliği ise dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 21:51:00 - 2020-08-17 22:01:07

 yeniakit.com.tr 

Çin'de Ocak ayında çekilen ve Hong Kong medyasında ortaya çıkan bir görüntü dünyayı sarstı. Organları çalarak ticaretini yapan bazı Çinliler ile yerde cansız bir şekilde yatan küçük çocukların görüntüsü kan dondurdu.

Görüntülerde yerde organları alınmış bir çocuğun ceset torbası gibi bir naylonun içine konulduğu görülüyor. Çekim yapan ve çocuğun üzerinde dikiş yaptığı görülen kişinin Çince konuştuğu kameralara yansıyor.

Organları çalınan çocukların Uygur Türkü mü yoksa Çinli mi olduğu henüz bilinmezken Çin hükümetinin sessizliği dikkat çekiyor.

Öte yandan uluslararası kaynaklara göre, Çin'de yılda 200 bin çocuğun kaybolduğu belirtiliyor.

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Yorumlar

Abdullah BAL

Allah’ın V Meleklerin Dehşet Verici Laneti Lanetlenmişlerin Üzerine Olsun...Yer Yüzünde Ne Kadar Lanetlenmiş Topluluk Varsa Onların Üzerine Olsun... 
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Mustafa kaya

ALLAHIM BUNLARI YAPANLARI SEN BİLDİĞİN GİBİ YAP.SENIN ILMINDEN HİÇBİR ŞEY KAÇMAZ.
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