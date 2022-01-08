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Dünya Çin'de kamu binasında patlama! Ölüler var
Dünya

Çin'de kamu binasında patlama! Ölüler var

Çin’in güneybatısındaki Wulong bölgesinde bir kamu binasında meydana gelen patlamada en az 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 00:41:00 -
Çin'de kamu binasında patlama! Ölüler var

Çin’in güneybatısındaki Wulong bölgesinde bir kamu binasında meydana gelen patlamada en az 6 kişinin öldüğü duyuruldu.

Çongçing kentinde bir kamu binasının yemekhanesinde öğle saatlerinde meydana gelen ve en az 20 kişinin enkaz altında kaldığı bildirilen patlamanın ardından kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yerel basında çıkan habere göre, enkaz altında kalanlardan 15'i kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Bu kişilerden 6'sının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine en az 260 personel ve 50 aracın konuşlandırıldığı belirtildi.

Patlamanın kesin nedeninin henüz belirlenemediği ifade ediliyor.

 

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