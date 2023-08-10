Çin’de ikinci Evergrande vakası! Büyük iflas yaklaşıyor mu?

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi 2 yıl sonra tekrar bir gayrimenkul geliştiricisinin temerrüde düşmesi kriziyle karşı karşıya. Ancak bu sefer krizdeki şirket Evergrande’nin 4 katı büyüklüğünde.

Çinli gayrimenkul devi Evergrande Group’un rakibi de sallantıda. Olası bir iflas dünyanın en büyük ikinci ekonomisini borç krizine sokabilir.

Fortune’un haberine göre, Çin’in en zengin kadınlarından birisi olan Yang Huiyan’ın sahibi olduğu Country Garden firması dolar tahvili sahiplerinin kupon ödemelerini alamadıklarını söylemesinin ardından yatırımcılarını karanlıkta bıraktı. Geçen yılın sonunda 199 milyar dolarlık toplam borcu olan firma ödemelerini 30 gün içerisinde yapmazsa temerrüde düşmenin ilk adımını atabilir.

Satışları itibariyle bir dönem ülkenin en büyük özel sektör gayrimenkul geliştiricisi olan şirket 3000’den fazla konut projesinin inşaatını yaptı ve geçen yılın sonunda yaklaşık 70 bin kişiyi istihdam etti. Şirketin bu konumu Evergrande’nin 2021’de tahvil ödemelerini kaçırmasından bu yana rekor miktarlara ulaşan temettü ödemelerine dayanma gücü sağladı. Ancak sektördeki düşen ev satışları ve yükselen refinansman maliyetleri Country Garden’ın da tehdit edecek seviyelere ulaştı.

Bloomberg Intelligence Analisti Kristy Hung konuyla ilgili açıklamasında, “Herhangi bir temerrüt Çin’in konut piyasasına Evergrande’nin çöküşünden daha fazla zarar verecektir. Country Garden’ın Evergrande’den dört kat daha fazla projesi var. Country Garden’daki herhangi bir borç krizinin Çin’in konut piyasasında çok daha derin etkileri olacaktır ve borçlarını ödeyebilen özel gayrimenkul geliştiricilere yönelik alıcıların güvenini önemli ölçüde zayıflatabilir” ifadelerine yer verdi.

Çin’de konut satışları düşmeye devam ediyor ve siyasi adımların kalıcı bir ekonomik toparlanmayı, beraberinde de sektörde toparlanmayı destekleyeceğine dair umutlar da azalıyor. Kredi firmaları daha fazla borç verebilmek için olağanüstü yüksek derecede faiz talep ederken Country Garden bile bu hafta refinansman sağlama durumunun nakit akışını kısıtladığını söylemek zorunda kaldı.

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Çin’in hemen hemen her eyaletinde projesi olan şirket ülkenin emlak sektöründeki krizinden dolayı sarsılan en son geliştirici oldu. Country Garden yıllık raporunda projelerinin %60’ının 3. ve 4. katman olarak gösterilen daha düşük nüfuslu ve daha zayıf konut talebinin olduğu bölgelerde bulunduğunu bildirdi.

Şirket tahvillerinin sahipleri kuponlarını alamadıklarına ve firmanın ödeme yapıp yapmayacağına dair sorulara şirket yöneticilerinin cevap vermediğini belirtiyor. Gayrimenkul geliştiricisinin bir sonraki sırada olgunlaşacak olan dolar tahvillerinin değeri 11 sente kadar düştü. Söz konusu tablo yatırımcıların durumu ne kadar korkutucu bir gelişme olarak değerlendirdiğini gösterir nitelikte. Çarşamba günü Hong Kong borsasında %8,9 değer kaybeden Country Garden hisseleri bugünse %6,3’lük gerilemeyle düşüşünü devam ettirdi.

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