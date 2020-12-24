  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'de gökyüzünde beliren ateş topu paniğe neden oldu
Dünya

Çin'de gökyüzünde beliren ateş topu paniğe neden oldu

Çin'in Çinghay eyaletinde göktaşı olduğu tahmin edilen bir cisimin gökyüzünde ateş topuna dönüşerek düşme anı yöre halkında paniğe sebebiyet verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 08:38:00 -

Çin'in Çinghay eyaletindeki Nangchen bölgesinde sabah saatlerinde, gökyüzünde beliren ateşl topu paniğe neden oldu.

O anlar video ile kayda alındı. Çin medyası, söz konusu cismin meteor olabileceğini duyurdu.

Çin merkezli bilimsel haberler yayınlayan Guokr adlı internet sitesinin yöneticisi Yu Jun, yerel medyaya yaptığı açıklamada, bunun bolit cinsi bir meteor olabileceğini ifade etti. Bolit, özellikle atmosferde yanan son derece parlak bir meteor olarak bilinirken, uzmanların bu kadar parlak bir meteorun olmasının nadir bi durum olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Başakşehir'den aldı
Spor

Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Başakşehir'den aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Başakşehir'i konuk etti. '%100 Futbol' programında konuşan Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, ilk ..
Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına sert bir şekilde karşılık vereceğiz' ..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı
Korona Virüs

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı

Dünya basınının çok yakından takip ettiği mutasyon konusu ile ilgili yeni bir haber geldi. İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay