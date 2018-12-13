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Çin'de feci kaza! 30 santimlik çubuklar vücuduna saplandı

Çin'de bir porselen fabrikasında çalışan işçinin vücuduna 30 santim uzunluğunda 10 adet çelik çubuk saplandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:37
Çin'de feci kaza! 30 santimlik çubuklar vücuduna saplandı

Çin'de görülmemiş bir kaza meydana geldi. 49 yaşındaki ismi Zhou olarak açıklanan porselen fabrikası işçisinin vücuduna, çalıştığı makinenin arızalanıp devrilmesi sonucu vücuduna 10 adet 30 santim uzunluğunda çelik çubuk saplandı.

30 santimlik çubuklar vücuduna saplandı

Çin'nin güney doğusunda bulunan Hunan eyaletindeki porselen fabrikasında, gece vardiyasında çalışırken robot makinenin devrilmesi sonucu kolda bulunan çelik çubuklar işçinin vücuduna saplandı. Kollarına, omuzuna ve göğsüne 30 santim uzunluğunda çubuklar saplanan işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata 10 doktor katıldı

Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan işçiye, 10 doktorun katıldığı bir operasyonla müdahale edildi. İşçinin ameliyatını başarı ile gerçekleştiren doktoru Wu, hastaneye ilk geldiğinde durumunun kritik olduğunu ve vücuduna saplanan çubuklardan dolayı sırt üstü yatıramadıklarını söyledi. Ameliyata on doktorun girdiğini belirten Wu, hastanın göğsüne isabet eden çubukların sinirlerini bir santim ile geçtiğini ve hastanın felç olmaktan şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Ameliyattan sonra kısa süre hastanede gözetim altında tutulan işçinin, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:37
  1. Çin
  2. porselen fabrikası
  3. çelik çubuk
  4. Hunan
  5. felç

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