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Çin'de facia! Çok sayıda ölü var

Çin’in Shangqiu kentinde, bir fabrikada meydana gelen yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:41
Çin'de facia! Çok sayıda ölü var

Çin’in Henan eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Çin Acil Durum İdaresi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Henan’a bağlı Shangqiu kentinde bir sanayi bölgesinde yer alan fabrikada yerel saatle sabah saat 11.10 sıralarında yangın çıktığını duyurdu.

11 kişi hayatını kaybetti

 

Alevlerin 3 saatte kontrol altına alınabildiği yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Yangının güvenlik kurallarına uymayan 3 çalışanın ihmali nedeniyle çıktığı, söz konusu kişilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:41
  1. Çin
  2. yangın

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