Çin’de deprem! Eski istihbarat yetkilisi partiden kovuldu

Komünist Partinin Merkezi Disiplin Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamada, Liu’un, "kamu güvenliği kurumlarının gücünü kötüye kullanarak kendi siyasi çıkarı ve kişisel kazancının aracı haline getirdiği ve bu suretle kötü etki yarattığı" belirtildi.

Liu'nun “partinin siyasi ve örgütsel disiplinine ve tutarlılık anlayışına yönelik ciddi ihlallerde bulunduğu”, "rüşvet aldığı", "çok sayıda mülkü yasa dışı işgal ettiği" ve "konumunu diğer insanlara mevki ve terfi sağlamak için kullandığı" aktarılan açıklamada, eski istihbarat yetkilisinin Komünist Partiden uzaklaştırılmasına, kamu görevinden el çektirilmesine ve yasa dışı kazancına el konulmasına karar verildiği kaydedildi

Açıklamada Liu'nun görevden alınan eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun ile suç birliği içinde olduğuna dikkat çekildi.

Liu, üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik soruşturma kapsamında mart ayında gözaltına alınmıştı.

Liu'nun suç birliği yaptığı iddia edilen Sun, 30 Eylül 2021'de, "güvenlik kurumlarında çete ve hizipler oluşturmakla" suçlanarak görevinden alınmış ve partiden uzaklaştırılmıştı.

Aynı soruşturmada, eski Adalet Bakanı Fu Cınghua, eski Şanghay Emniyet Müdürü Gong Daoan, eski Çongçing Emniyet Müdürü Dıng Huilin, eski Liaoning Emniyet Müdür Yardımcısı Vang Likı ve eski İnternet Polisi Başkanı Liu Şinyun da gözaltına alınmıştı.