Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Çin’de devlete bağlı yayın yapan CCTV’ye göre ülkenin Zhengzhou kentindeki bir köprüde 200'den fazla araç yoğun sis nedeniyle birbirine girdi.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarda, Zhengxin Huanghe Köprüsü'nde üst üste yığılmış otomobiller ve kamyonlar görüldü.

ÇOK SAYIDA KAZA YAŞANDI

Sarı Nehir bölgesindeki büyük bir geçiş noktası olan köprünün üzerinden her iki yönde seyahat eden arabaların çok sayıda kazaya karıştığını aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kişinin "Bu çok korkutucu. Köprüden inebileceğimizi sanmıyorum" dediği duyuldu.

Diğer taraftan yaralıların çoğu araçlarında mahsur kalırken, acil yardım ve itfaiye ekipleri, olay yerine gönderildi.

Meteoroloji servisi ise bölgede görüş mesafesinin zaman zaman 200 metreye düştüğünü açıkladı.