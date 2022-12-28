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Dünya Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu
Dünya

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Çin'de Covid-19 vakalarındaki artış sonrası hastanelerdeki aşırı yoğunluk nedeniyle hastalar koridorlarda tedavi edilmeye çalışılırken son dakika haberine göre: Çin'in Zhengzhou kentinde ağır sis nedeniyle yüzlerce araç birbiriyle çarpıştı. Araç sahiplerinin görüş mesafesinin 200 metreye düştüğü bölgeye onlarca itfaiye ve ambulans sevk edildi. 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2022-12-28 15:49:00 - 2022-12-28 16:19:32
Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Çin’de devlete bağlı yayın yapan CCTV’ye göre ülkenin Zhengzhou kentindeki bir köprüde 200'den fazla araç yoğun sis nedeniyle birbirine girdi.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarda, Zhengxin Huanghe Köprüsü'nde üst üste yığılmış otomobiller ve kamyonlar görüldü.

ÇOK SAYIDA KAZA YAŞANDI
Sarı Nehir bölgesindeki büyük bir geçiş noktası olan köprünün üzerinden her iki yönde seyahat eden arabaların çok sayıda kazaya karıştığını aktarıldı.

Can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi - 3

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kişinin "Bu çok korkutucu. Köprüden inebileceğimizi sanmıyorum" dediği duyuldu.

Diğer taraftan yaralıların çoğu araçlarında mahsur kalırken, acil yardım ve itfaiye ekipleri, olay yerine gönderildi.

Meteoroloji servisi ise bölgede görüş mesafesinin zaman zaman 200 metreye düştüğünü açıkladı.

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