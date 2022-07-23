Çin'de boşandığı eşini yakarak katleden adam idam edildi!

TikTok'un Çin'deki versiyonu Douyin'in sosyal medya fenomeni Lamu adlı kadın, boşandığı eşi Tang Lu tarafından ateşe verilerek vahşice katledildi.

Eşini yakma anını sosyal medyadan yayınlayan cani Çinli Tang Lu, idam edildi.

Olaydan iki hafta sonra öldü

BBC'de yer alan habere göre, Lamu adlı kadın, TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de tanınmış bir sosyal medya fenomeniydi. Yüz binlerce takipçisi olan Lamu, Sichuan eyaletinin dağlarındaki hayatıyla ilgili videolar çekiyordu.

Lamu Haziran 2020'de, mahkeme kayıtlarına göre kendisine şiddet uyguladığı belirtilen Tang'dan boşandı. Lu, boşandıktan yaklaşık üç ay sonra Lamu’yu ateşe verdi. Vücudunun yüzde 90'ında yanıklar oluşan Lamu saldırıdan iki hafta sonra öldü.

Lu, mahkeme tarafından suçunun "son derece zalimce" ve toplumsal etkisinin "son derece kötü" olduğu gerekçesiyle idama mahkum edildi.