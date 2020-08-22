  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen Kovid-19 aşı adayı klinik denemeler için onay aldı
Aktüel

Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen Kovid-19 aşı adayı klinik denemeler için onay aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 21:06:49 -
Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen Kovid-19 aşı adayı klinik denemeler için onay aldı

ANKARA (AA) - Çin’de böcek hücrelerinden geliştirilen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayına klinik denemeler için onay verildi.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, Sıçuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi tarafından geliştirilen aşı adayının klinik denemelerinin yapılmasını onayladı.

Söz konusu aşı, bağışıklık sistemini aktifleştirmek için canlı mikroorganizmaların kullanılması yöntemi olarak bilinen "biyoterapi" metoduyla geliştirildi.

Böcek hücreleri aşı için gerekli proteinleri yetiştirmek ve saflaştırmak için kullanılırken aşı geliştirme sürecinde hangi böceklerin hücrelerinin kullanıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Aşı, maymun ve fareler üzerinde yapılan denemelerde virüse karşı koruyucu etki gösterirken yan etki görülmedi.

- 27 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 27 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 23 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 805 bin 820 kişi öldü.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi
Gündem

Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi

Türkiye’nin menfaatine her faaliyete karşı çıkmasıyla ve Kemalistleri “tokatlayarak” milyonları cebe indirmesiyle nam salan “Bidon Kafa” Yıl..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı