0553 313 94 23

Çin'de akılalmaz kaza! İçine düştü...

Çin'de kırık kanalizasyon kapağına basan küçük çocuk, birden içine düştü. Ailesi, çocuğun kazayı yaralı atlattığını söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 13:34
Çin'de akılalmaz kaza! İçine düştü...

Çin'in güneybatısında bulunan Zunyi kentinde geçtiğimiz perşembe günü ailesiyle birlikte yürüyüş yapan bir çocuk kırık rögar kapağına basarak hayatının şokunu yaşadı. Kapağın açılmasıyla kanalizasyona düşen çocuk babası tarafından kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 yaşındaki çocuk ve ailesi sokakta yürüyordu. Meraklı çocuk kırık rögar kapağına bastı ve bir anda gözden kayboldu.

Kanalizasyona düşen çocuğu kurtarmak isteyen baba önce kuyuya girmeye çalıştı, ardından yere uzanarak oğlunu yakalamayı başardı ve kuyudan çekip çıkardı.

İsmi verilmeyen küçük çocuk kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:34
  1. çin
  2. kanalizasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
    1. Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan:" İhracatımız..
    3. BM'nin Libya planında ilk adım "Kurban..
    4. Kırıkkale'de alacak verecek kavgası: 1..
    5. Ali Babacan'ın hangi ittifakta yer..
    6. Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 4..
    7. Kurban satış yerlerinde ilaçlama..
    8. Erdoğan, büyükelçilere hitap etti
    9. Gemlik’te yangın büyük ormana..
    10. Kamyonet, mevlid dönüşü 80 metrelik..
    11. Kağızman’da 500 kişilik KYK Yurdu’nun..
    12. Antalya’da otomobil yayaya çarptı
    13. Botla denize açılan genç suda kayboldu
    14. TİKA’dan Kenyalı uzmanlara tarım..
    15. Kral Selman'dan Trump'a taziye mesajı
    16. Yalova’da tüfekle oynayan çocuk..
    17. Fatih Terim Galatasaray'da 20. kupanın..
    18. Orman yangınında 1 hektar ormanlık..
    19. Virajı alamayan sürücü palmiye ağacına..
    20. Metina'da teröristlere ağır darbe
    21. Bülent Turan’dan gazi ziyareti
    22. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
    23. Akköprü-İvedik metro istasyonları..
    24. Uzungöl’de Kurban Bayramı hareketliliği
    25. Parkenin Akrepleri sezona hazırlanıyor
    26. Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 4..
    27. Park halindeki kamyon alev alev yandı
    28. Kral Selman’dan Trump’a taziye mesajı
    29. ABD'den vize muafiyetine yeni..
    30. Hikmet Tosun’dan "Rum evleri"..
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'