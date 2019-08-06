Çin'de akılalmaz kaza! İçine düştü... Çin'de kırık kanalizasyon kapağına basan küçük çocuk, birden içine düştü. Ailesi, çocuğun kazayı yaralı atlattığını söyledi.

Çin'in güneybatısında bulunan Zunyi kentinde geçtiğimiz perşembe günü ailesiyle birlikte yürüyüş yapan bir çocuk kırık rögar kapağına basarak hayatının şokunu yaşadı. Kapağın açılmasıyla kanalizasyona düşen çocuk babası tarafından kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 yaşındaki çocuk ve ailesi sokakta yürüyordu. Meraklı çocuk kırık rögar kapağına bastı ve bir anda gözden kayboldu. Kanalizasyona düşen çocuğu kurtarmak isteyen baba önce kuyuya girmeye çalıştı, ardından yere uzanarak oğlunu yakalamayı başardı ve kuyudan çekip çıkardı. İsmi verilmeyen küçük çocuk kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

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