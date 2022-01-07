Çin’de 732 işveren tutuklama

Yeni Akit Ankara

Çin savcılık organları, 2021’in ilk 11 ayında işçilerin yaklaşık 168 milyon yuan (yaklaşık 26,4 milyon dolar) ödenmemiş ücretlerini almasını sağladı. Yüksek Halk Savcılığı (SPP) tarafından yayınlanan verilere göre, ülke çapında savcılar, yıllık olarak sırasıyla yüzde 12,3 ve yüzde 12 artışla 3 bin 243 kişinin dahil olduğu 2 bin 813 ceza davasına baktı.

İşçilerinin maaşlarını ödemeyen 732 iş insanı tutuklandı

SPP, Ocak-Kasım 2021 arasında, ülke çapındaki savcılık organlarının, ödenmesi gereken ücretleri ödemeyi reddetme suçundan şüphelenilen 732 kişinin tutuklanmasını onayladı ve bu tür davalara karışan 1.382 kişiye kovuşturma açtı. Aralık 2021’de SPP, savcılık organlarını kasıtlı ücret temerrütlerine karşı mücadele etmeye ve kırsal kesimden gelen göçmen işçilerin yasal haklarını ve çıkarlarını korumaya çağıran bir bildiri yayınladı. Savcılar, ücretlerini tam ve zamanında ödemeyenler hakkında dava açılmasında göçmen işçileri desteklemede aktif rol oynuyor. SPP ayrıca, her düzeydeki savcılara mahkemeler ve polis organları ile iş birliğini genişletmeleri ve bildirime göre ücret temerrüdü davalarının derhal ele alınması ve uygulanmasını sağlamak için aktif adımlar atmaları talimatı verdi.