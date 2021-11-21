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Teknoloji Çin’de 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı'nda robot köpek tanıtıldı
Teknoloji

Çin’de 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı'nda robot köpek tanıtıldı

CyberDog isimli robot köpek, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı'nda sergilendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 20:14:00 - 2021-11-21 20:15:56
Çin’de 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı'nda robot köpek tanıtıldı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen 5G+ Endüstriyel İnternet Konferansı'nda CyberDog isimli robot köpek ilgi odağı oldu. CyberDog’un Çin'in teknoloji devi Xiaomi şirketi tarafından geliştirildiği belirtildi.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamada, CyberDog’un üzerinden 11 adet sensör bulunduğu ve bu sensörler arasında dokunmatik sensörler, ultrasonik sensörler, kameralar ve GPS olduğu aktarıldı. Bu sensörler sayesinde robot köpeğin sahibini takip etmesi ve engellerin etrafından dolanabilmesini sağladığını ifade eden Xiaomi, CyberDog'un üzerindeki kameraları sayesinde insan yüzlerini tanıyabildiğini ve mikrofonu sayesinde ise sesli komutlara cevap verebildiğini açıkladı.

5 GE nedir?

5G, bir dizi standart uygulamayı ve çok daha hızlı kablosuz internet teknolojilerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 5G kullanan kullanıcılar, çok daha hızlı internete ve daha az gecikme süresine sahiptir. Ayrıca, 5G, 5. nesil olduğu için altyapının 5. kez değiştiği anlamına gelir.

 

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