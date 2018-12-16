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Çin'de 5.7 şiddetinde deprem

Çin’in Sıçuan eyaletinde 5,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

16 Aralık 2018 Pazar 10:10
Çin'de 5.7 şiddetinde deprem

Çin’in Sıçuan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletindeki Yibin'e bağlı Şingvın ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ölü ve yaralı bilgisi yok

Yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklamada gelmedi.

Sıçuan, fay hatlarının yoğun olduğu ülkenin deprem kuşağında yer alıyor. Sıçuan'ın Ciucaygou vilayetinde geçen yıl yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaşamını yitirmiş, 493 kişi de yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:10
  1. Çin Deprem Ağları Merkezi
  2. Çin depremi

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