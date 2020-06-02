Çin'de 5, Güney Kore'de 38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

PEKİN/BANGKOK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 5 vaka görülürken, Güney Kore'de tespit edilen vaka sayısı 38 oldu.

Çin'de son 24 saatte tümü yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve virüsten ölen olmadı.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların bir kısmının daha açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de, 73 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çin'de 83 bin 22 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

- Güney Kore'de toplam vaka sayısı 11 bin 541 oldu

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte 38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vakalardan 37'si başkent Seul'de saptandı.

Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği Güney Kore'de yetkililer, halka bir arada olmaktan kaçınmaları çağrısı yaptı.

Ülkede son günlerde görülen vakaların büyük bir kısmının, çağrı merkezleri ile "Coupang" adlı bir yerel e-ticaret şirketine ait antrepo gibi iş yerlerinden olduğu belirlendi.

Yetkililer, bu iş yerlerinde önlemlerin yeteri kadar alınamadığına ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığına dikkati çekti.

Ülkede son günlerde görülen vakaların en az 20'sinin de Seul yakınlarındaki kiliselere gidenlerle bağlantılı olduğu belirlendi.

Incheon kentindeki yetkililer, yaklaşık 4 bin 200 kilise ile dini mekanlarda toplanılmasını yasakladı. Seul'e komşu Gyeonggi kentinde de yetkililer yayımladıkları kararla antrepolar, cenaze töreninin yapıldığı evler ve düğün salonlarının kapatıldığını bildirdi.



Sağlık Bakanı Park Neunghoo, kilise cemaatleri, sağlık çalışanları ve hastane personelinden gereksiz bir araya gelmekten kaçınmalarını istedi.

Park, okul yetkililerine de önlemlerini çifte kontrol etmeleri çağrısı yaptı. Güney Kore'de yarın yaklaşık 1,8 milyon öğrencinin okula dönmesi bekleniyor.

Güney Kore'de şimdiye kadar 11 bin 541 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 272 kişi hayatını kaybetti.