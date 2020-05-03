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Çin’de 2 yeni vaka tespit edildi

Çin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeni can kaybı bildirilmezken, 2 yeni vaka kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:10:33 -
Çin’de 2 yeni vaka tespit edildi

Çin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeni can kaybı bildirilmezken, 2 yeni vaka kayıtlara geçti.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin ana karasında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 2 yeni vakanın tespit edildiğini, birinin yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Komisyon, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 82 bin 777’ye yükseldiğini belirtti. Komisyon ayrıca, 12 asemptomatik vakanın tespit edildiğini aktarırken dün salgın kaynaklı can kaybı yaşanmadığını ifade etti.


Çin’de şu ana kadar iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı 77 bin 713 olarak açıklanırken korona virüs nedeniyle toplam 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

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