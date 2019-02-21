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Cinayetten yargılanırken cinayete kurban gitti

Antalya'nın Aksu ilçesinde aileler arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavga sonrası cinayet suçundan yargılanan firari Mehmet Ali Kamarı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öldürüldü. Kamarı'nın ölümünden sonra mahkeme yargılandığı davayı kapattı.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:13
Cinayetten yargılanırken cinayete kurban gitti

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanırken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren firari sanık Mehmet Ali Kamarı'nın (51) dava dosyası kapandı.

Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 118 Sokak'ta 15 Ağustos 2016'da Ramazan Kamarı ve Mustafa Keleşabdioğlu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, aralarında bir yıl önce husumet başlayan iki ailenin diğer fertleri de katıldı.

Tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Mustafa Keleşabdioğlu olay yerinde, Sertaç Keleşabdioğlu ise götürüldüğü poliklinikte yaşamını yitirdi, Serkan ve Musa Keleşabdioğlu ise yaralandı. Yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra kaçan Ramazan ve Faik Kamarı polis tarafından yakalanıp tutuklanırken, baba Mehmet Ali Kamarı ise bulunamadı.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan tutuklu sanıklardan Faik Kamarı 45 yıl, kardeşi Ramazan Kamarı ise 30 yıl hapse mahkum edildi. Aynı davada yargılanan 2 aileye mensup 5 sanığa ise 2 bin 240 lira ile 11 bin 200 lira arasında değişen para cezaları verildi.

'Kasten öldürme' suçundan aranan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Mehmet Ali Kamarı ise geçen yıl 18 Aralık'ta Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öldürüldü. Bağlar Mahallesi 17. Sokak'ta evinin bitişiğindeki ahırda bulunan hayvanlarını yemledikten sonra dışarı çıkan Mehmet Ali Kamarı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm haberinin ardından Mehmet Ali Kamarı hakkındaki dosyayı kapattı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:13
  1. Şanlıurfa
  2. Antalya
  3. Aksu
  4. Cinayet davası
  5. yargılanırken öldürüldü
  6. Mehmet Ali Kamarı
  7. dava kapandı

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