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Gündem Cinayete teşebbüsten yargılanması gerekirken... Çok komik ceza
Gündem

Cinayete teşebbüsten yargılanması gerekirken... Çok komik ceza

Yeniakit Publisher
2023-07-10 08:11:00 -
Cinayete teşebbüsten yargılanması gerekirken... Çok komik ceza

İstanbul Şile'de, otoyolda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 5 bin 887 lira para cezası kesildi.

İstanbul Şile Otoyolu'nda, 6 Temmuz'da süratli bir şekilde makas atıp ilerleyen sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaptıkları incelemede görüntülerde aracıyla makas atan sürücünün S.K. olduğu belirleyen polis, şüpheliyi yakaladı. Sürücü S.K'ye "şerit ihlali yapmak", "makas atmak", "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak", "yakın takip" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 5 bin 887 lira para cezası verildi.

Makas terörü can almaya devam ediyor

Yetkililerin sadece izlemekle yetindiği makas terörü masum insanların canını almaya devam ediyor. Kendini bilmez magandaların cinayete teşebbüsten yargılanmalarını isteyen vatandaşlar verilen cezaları komik buluyor. Vatandaşlar, 'En azından arabalarına devlet el koysun. Bir daha kimse makas atarak insanların malına ve canına zarar veremez" şeklinde yorumlar yaptı.

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