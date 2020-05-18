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Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Aydınpınar Köyü’nde Üzeyir Altun’u silahla vurarak öldüren katil zanlısı İsak Bozkurt, Beyköy Belde Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:30:06 -
Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Aydınpınar Köyü’nde Üzeyir Altun’u silahla vurarak öldüren katil zanlısı İsak Bozkurt, Beyköy Belde Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Düzce’nin Aydınpınar köyü Yılankaya Mahallesi’nde daha önce aralarında arazi kavgası yaşadığı Üzeyir Altun’u, pusu kurup öldüren İsak Bozkurt olay sonrası cinayet aleti ile birlikte kaçmıştı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Belde Jandarma Karakolu ekiplerinin titiz çalışması sonrasında katil zanlısı İsak Bozkurt, öldürdüğü Üzeyir Altun’un evinin yakınlarında sahur vakti cinayet aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Zanlı jandarma ekiplerince karakola götürülerek soruşturması başlatıldı.

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